61 موظف بوزارة العمل بغزة يناشدون اشتية تصحيح وضعهم الوظيفي أسوة بزملائهم
رام الله - دنيا الوطن
وصلت "دنيا الوطن" مناشدة من 61 موظف في وزارة العمل بغزة، قالوا فيها أنه تم إعادتهم للعمل بتاريخ 21-1-2018، وذلك بناء على قرار الوزير السابق مؤمن ابو شهلا.
وجاء في المناشدة أنه منذ ذلك التاريخ وهم على رأس عملهم، لكنهم لا يتقاضون علاواتهم المنقوصة أو بدل تنقل ثابت.
ويناشد الموظفون، رئيس الوزارء د.محمد اشتية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم، وتصحيح وضعهم وتحصيل حقوقهم أسوة بالموظفين العاملين بباقي الوزارات.
وصلت "دنيا الوطن" مناشدة من 61 موظف في وزارة العمل بغزة، قالوا فيها أنه تم إعادتهم للعمل بتاريخ 21-1-2018، وذلك بناء على قرار الوزير السابق مؤمن ابو شهلا.
وجاء في المناشدة أنه منذ ذلك التاريخ وهم على رأس عملهم، لكنهم لا يتقاضون علاواتهم المنقوصة أو بدل تنقل ثابت.
ويناشد الموظفون، رئيس الوزارء د.محمد اشتية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم، وتصحيح وضعهم وتحصيل حقوقهم أسوة بالموظفين العاملين بباقي الوزارات.
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