شؤون فلسطينية

"حزب الشعب" يؤكد ضرورة إنصاف ضحايا جرائم قتل النساء والحيلولة دون إفلات مرتكبيها

"حزب الشعب" يؤكد ضرورة إنصاف ضحايا جرائم قتل النساء والحيلولة دون إفلات مرتكبيها
رام الله - دنيا الوطن
أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن ترحيبه بإعلان النائب العام أكرم الخطيب، عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل المغدورة إسراء غريب، وتحديدأ أسباب فقدها لحياتها، مؤكداَ ضرورة استمرار متابعة القضية برمتها ومساءلة كل من أهمل بواجباته ومسؤولياته المهنية والوظيفية بخصوصها، مطالباَ بمتابعة جميع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والإخلال بسيادة القانون، من أي جهة كانت، والإنصاف لكل ضحايا الانتهاكات.  

وأكد حزب الشعب في تصريح صحفي له، اليوم الخميس، على ما يلي:

1- ضرورة قيام النيابة العامة وكل جهات الاختصاص في السلطة الوطنية، بتحمل مسؤولياتهم من خلال إتخاذ الاجراءات الضامنة لتطبيق القانون دون أي تهاون أمام أية إعتبارات كانت، بما في ذلك إجراء تحقيقات مهنية وشفافة في كل جرائم القتل بحق النساء الذين قتلن دون محاسبة وإنصاف، والحيلولة دون إفلات مرتكبي تلك الجرائم والعنف ضد النساء من العقوبات.  

2- مراجعة عمل وأداء المؤسسات الرسمية وتصويبه، بما يضمن قيام جميع جهات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها الوظيفية والمهنية، وإنفاذ القانون.

3- الإسراع في إقرار وتطبيق (قانون حماية الأسرة من العنف). وكذلك إقرار قانون عقوبات فلسطيني عادل، يتعامل مع النساء كمواطنات ويضمن لهم المساواة في القانون وأمامه.

4- الاسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية كافة، مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

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&#34;حزب الشعب&#34; يؤكد ضرورة إنصاف ضحايا جرائم قتل النساء والحيلولة دون إفلات مرتكبيها

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