شؤون فلسطينية

الملك سلمان للرئيس عباس: نرفض أي محاولة لفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين

الملك سلمان للرئيس عباس: نرفض أي محاولة لفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن بلاده ترفض أي محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، وفق وكالة الأنباء الرسمية، خلال اتصال هاتفي وصفته بالمهم والمطول بين العاهل السعودي، والرئيس محمود عباس، ظهر اليوم الخميس.

وقال العاهل السعودي: "الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ"، مشيراً إلى البيان السعودي المهم الذي أكد أن ذلك يمثل خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي، وأن أية محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني، ستكون مرفوضة.

وجدد الملك سلمان التأكيد على الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية، قائلاً: "إننا نقف معكم، ونحن معاً سنتجاوز هذه الأزمة، بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

بدوره، أعرب الرئيس عباس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على المواقف السعودية الثابتة تجاه فلسطين ومقدساتها والتي لم ولن تتغير، مؤكداً أن السعودية تقف تاريخياً إلى جانب قضيتنا العادلة دوما، وشعبنا الفلسطيني، لن ينسى هذه المواقف الداعمة لفلسطين والقدس.

وتوجه الرئيس عباس، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، على دعوة السعودية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع عاجل في مكة المكرمة خلال أيام، لمواجهة هذه التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس: "لن ننسى أبداً موقفكم في قمة الظهران التي سميت بقمة القدس نصرة لفلسطين والقدس، ونحن متأكدون من المواقف السعودية التي نعتز بها، وتدعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه".

أخبار ذات صلة

المنظمات الاهلية تطالب باحقاق العادلة واصدار قانون حماية الاسرة فورا

المنظمات الاهلية تطالب باحقاق العادلة واصدار قانون حماية الاسرة فورا

&#34;حزب الشعب&#34; يؤكد ضرورة إنصاف ضحايا جرائم قتل النساء والحيلولة دون إفلات مرتكبيها

"حزب الشعب" يؤكد ضرورة إنصاف ضحايا جرائم قتل النساء والحيلولة دون إفلات مرتكبيها

بعد إجلاء عائلة فلسطينية.. إنشاء بؤرة استيطانية قرب بيت جالا

بعد إجلاء عائلة فلسطينية.. إنشاء بؤرة استيطانية قرب بيت جالا

هل تُنقذ المادة 330 المتهمين بقتل إسراء غريب من الإعدام؟ خبير قانوني يُجيب

هل تُنقذ المادة 330 المتهمين بقتل إسراء غريب من الإعدام؟ خبير قانوني يُجيب

طالب طب يناشد أهل الخير مساعدته لاكمال دراسته الجامعية

طالب طب يناشد أهل الخير مساعدته لاكمال دراسته الجامعية

النائب الأسطل: عباس منتهي الولاية والمجلس التشريعي ولايته مستمرة خدمة لمصالح شعبنا

النائب الأسطل: عباس منتهي الولاية والمجلس التشريعي ولايته مستمرة خدمة لمصالح شعبنا

الأسير أبو دياك: أريد الموت في حضن والدتي وليس في مقابر الأرقام كرفيقي السايح

الأسير أبو دياك: أريد الموت في حضن والدتي وليس في مقابر الأرقام كرفيقي السايح

صور: مصورتان توأم توثقان الحياة الطبيعية والبرية في غزة

صور: مصورتان توأم توثقان الحياة الطبيعية والبرية في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

المنظمات الاهلية تطالب باحقاق العادلة واصدار قانون حماية الاسرة فورا

المنظمات الاهلية تطالب باحقاق العادلة واصدار قانون حماية الاسرة فورا

&#34;حزب الشعب&#34; يؤكد ضرورة إنصاف ضحايا جرائم قتل النساء والحيلولة دون إفلات مرتكبيها

"حزب الشعب" يؤكد ضرورة إنصاف ضحايا جرائم قتل النساء والحيلولة دون إفلات مرتكبيها

بعد إجلاء عائلة فلسطينية.. إنشاء بؤرة استيطانية قرب بيت جالا

بعد إجلاء عائلة فلسطينية.. إنشاء بؤرة استيطانية قرب بيت جالا

طالب طب يناشد أهل الخير مساعدته لاكمال دراسته الجامعية

طالب طب يناشد أهل الخير مساعدته لاكمال دراسته الجامعية

النائب الأسطل: عباس منتهي الولاية والمجلس التشريعي ولايته مستمرة خدمة لمصالح شعبنا

النائب الأسطل: عباس منتهي الولاية والمجلس التشريعي ولايته مستمرة خدمة لمصالح شعبنا

الأسير أبو دياك: أريد الموت في حضن والدتي وليس في مقابر الأرقام كرفيقي السايح

الأسير أبو دياك: أريد الموت في حضن والدتي وليس في مقابر الأرقام كرفيقي السايح

صور: مصورتان توأم توثقان الحياة الطبيعية والبرية في غزة

صور: مصورتان توأم توثقان الحياة الطبيعية والبرية في غزة

مُصاب بورم في مفصل الحوض.. أسير سابق يناشد الرئيس إرجاع راتبه المقطوع

مُصاب بورم في مفصل الحوض.. أسير سابق يناشد الرئيس إرجاع راتبه المقطوع

منوعات

أحلام تكشف موعد انطلاق &#34;ذا فويس&#34;.. وتؤكد: &#34;لن أتصالح مع راغب علامة&#34;

أحلام تكشف موعد انطلاق "ذا فويس".. وتؤكد: "لن أتصالح مع راغب علامة"

إنتقادات لاذعة لـ&#34;هبة نور&#34; بسبب جرأة فستانها وما فعلته به أمام الكاميرا

إنتقادات لاذعة لـ"هبة نور" بسبب جرأة فستانها وما فعلته به أمام الكاميرا

نانسي عجرم تكشف أسباب انسحاب كاظم الساهر وتامر حسني من The Voice Kids

نانسي عجرم تكشف أسباب انسحاب كاظم الساهر وتامر حسني من The Voice Kids

سامو زين يصدم جمهوره بأغرب &#34;لوك&#34;

سامو زين يصدم جمهوره بأغرب "لوك"

&#34;لوك&#34; جديد لريهام سعيد بعد منعها من الظهور إعلامياً: &#34;هنعيش مرة واحدة&#34;

"لوك" جديد لريهام سعيد بعد منعها من الظهور إعلامياً: "هنعيش مرة واحدة"

تامر عاشور يعلن خطوبته على مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون

تامر عاشور يعلن خطوبته على مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون

نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى

نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى

الصور الأولى من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي الأسطوري

الصور الأولى من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي الأسطوري

صانع النجوم.. وفاة المخرج &#34;سيمون أسمر&#34; بعد صراع مع المرض

صانع النجوم.. وفاة المخرج "سيمون أسمر" بعد صراع مع المرض

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

عربي

مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة

لُُقب بـ (طوربيدو).. إسرائيل تكشف تفاصيل تجنيد مسؤول عربي كبير

لُُقب بـ (طوربيدو).. إسرائيل تكشف تفاصيل تجنيد مسؤول عربي كبير

المؤبد لمرشد الإخوان و9 قيادات بقضية &#34;التخابر مع حماس&#34;

المؤبد لمرشد الإخوان و9 قيادات بقضية "التخابر مع حماس"