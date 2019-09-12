طالب طب يناشد أهل الخير مساعدته لاكمال دراسته الجامعية

معاناة متكررة واجواء صعبة تعيشها عائلة الطالب محمد ، العلم أصبح عندهم حلم ، والحياة مليئة بالصعوبات والتخوفات ، يأمل أن يحظى بحقه في التعليم ، فالقدر كتب لوالده المسكين أن يصاب بأمراض مزمنة في القلب، فقد عمله وأصبح عاجزاً عن العمل ولا يمتلك الآن دخلاً شهرياً ويتلقى بين الحين والآخر مساعدات من أهل الخير ليتمكن من توفير احتياجات أسرته الأساسية.



محمد في سنته الدراسية الخامسة بكلية الطب، يأمل بالتسجيل للفصل الدراسي الأول الذي بدأ منذ أسبوع ولم يتمكن من التسجيل بعد بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة، وأمهل فترة أسبوع ليكمل مسيرته التعليمية وقد يحرم من اكمال دراسته ان لم يوفر قسطه الجامعي.



محمد من عائلة مكونة من 9 أفراد لديه اخوين في الجامعات , لا تتمكن العائلة من دفع اقساط كل فصل دراسي جديد فيترتب عليهم الكثير من المصاريف ناهيك عن اجرة السكن ومصاريف المعيشة وثمن الكتب والمستلزمات المطلوبة للدراسة.



وعبر (دنيا الوطن) أهل الخير مساعدته بتوفير قسطه الجامعي البالغ 1610 دينار أردني.



للتواصل/ 0597032595



رام الله - دنيا الوطن - عماد ابو الجدايل