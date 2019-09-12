شؤون فلسطينية

مُصاب بورم في مفصل الحوض.. أسير سابق يناشد الرئيس إرجاع راتبه المقطوع

مُصاب بورم في مفصل الحوض.. أسير سابق يناشد الرئيس إرجاع راتبه المقطوع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تفاجأ الأسير السابق طه صبحي عفانة (38 عاماً)، بقطع راتبه الذي يتلقاه كأسير سابق، وذلك قبل 8 أشهر.

ويسكن عفانة بالإيجار، ولم يدفع منذ 8 أشهر، ومهدد بالسجن، وتشريد أطفاله الأربعة.

كما وأصيب عفانة برصاصة في القدم الأيسر أثناء مشاركته في مسيرات العودة الكبرى، ولا يستطيع العمل، عدا أنه مُصاب بورم حميد في مفصل الحوض بجانب العصب، ولا يستطيع إجراء عملية لأنه ممنوع من السفر أمنياً من قبل الاحتلال.

يناشد عفانة الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع، فهو مصدر الدخل الوحيد لديه، كما ويحتاج شهرياً إلى العديد من العلاجات بسبب الورم في مفصل حوضه، وقدمه المُصابة، ولديه ثلاثة أبناء في المدرسة يحتاجون مصاريفاً أخرى.

للتواصل/ 0594877983

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