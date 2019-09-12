شؤون فلسطينية

الهيئة العليا تدعو الجماهير الفلسطينية للالتزام بتوجيهات اللجان المنظمة للمسيرات

الهيئة العليا تدعو الجماهير الفلسطينية للالتزام بتوجيهات اللجان المنظمة للمسيرات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الخميس، بياناً صحفياً، دعت فيه للمشاركة في الجمعة الـ 74 من مسيرات العودة.

وقال البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس: "تدعوكم الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى المشاركة الجماهيرية الحاشدة في الجمعة الرابعة والسبعين (74)، جمعة (فلتُشطب أوسلو من تاريخنا) وذلك يوم غد الجمعة بعد صلاة العصر مباشرة، على أرض مخيمات العودة  الخمسة شرقي قطاع غزة".

وأضاف البيان: "إن مشاركتكم في هذه الجمعة، تأتي تأكيداً على استمرار مسيرات العودة بطابعها وزخمها الشعبي، ورفضاً للمؤامرات والمخططات التصفوية التي تستهدف شعبنا، ولتوجيه رسائل قوية بضرورة مغادرة اتفاقية أوسلو كمطلب شعبي ووطني عاجل، وبما يعيد الاعتبار للنضال الوطني الفلسطيني الشامل ضد الاحتلال".

وأكمل البيان: "تجدد الهيئة تأكيدها على سلمية مسيرات العودة، ما يستوجب اتخاذ كافة التدابير لتفويت الفرصة على الاحتلال وقادته في إيقاع الخسائر والضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والحذر من رصاص القناصة الغادر، والذين يسعون لإيقاع أكبر قدر ممكن من الشهداء والإصابات في صفوف أبناء شعبنا".

وتابع البيان: "كما ندعو جماهيرنا المشاركة إلى الالتزام بتوجيهات اللجان المنظمة والمشرفة على  المخيمات والتعاون معهم  في إنجاح فعاليات الجمعة 74، فرسالة جماهير شعبنا، الأهم خلال هذه الجمعة في مخيمات العودة الخمسة، للجميع برفضنا لمشاريع ترامب التصفوية، ورفضنا للتطبيع والتصدي لإسقاط حقنا في العودة إلى فلسطين، وبأن المسيرات ماضية وبأهدافها وبحضورها الشعبي حتى تحقيق أهدافها".

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