العالول: تصريحات أحمد بحر تعني الذهاب تجاه صراعات فلسطينية داخلية

رام الله - دنيا الوطن

علق نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، على تصريحات النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي سابقاً، أحمد بحر، بشأن انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس.





وقال العالول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن تصريحات أحمد بحر، تعني الدعوة للذهاب تجاه صراعات داخلية ثانوية والاصطفاف إلى جانب السياسية الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.







وأشار العالول، إلى أن الرئيس عباس سيُلقي خطاباً مهماً خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، متابعاً: "خطاب الرئيس عباس، سيعكس الموقف الفلسطيني الصلب في مواجهة التآمر الأمريكي والإسرائيلي، الذي يتعرض له شعبنا والرافض لكل الأطروحات الأمريكية والإسرائيلية ومقاومتها ورفضها".



وأضاف العالول: "من المفترض بكل فلسطيني أن يُعطي الأولوية للتصدي للسياسية الأمريكية والإسرائيلية، ويقف إلى جانب الحق الفلسطيني، ويلتف حول هذا الموقف الذي يمثله الرئيس عباس".وأشار العالول، إلى أن الرئيس عباس، سيدعو شعبنا للاستمرار في صموده بمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، كما سيدعو العالم إلى رفض ذلك والعمل على إنهائه.