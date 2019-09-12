شؤون فلسطينية

توما: إسقاط قانون الكاميرات دليل على تراجع التأثير السياسي لنتنياهو

توما: إسقاط قانون الكاميرات دليل على تراجع التأثير السياسي لنتنياهو
عضو الكنيست عن القائمة المشتركة عايدة توما
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، عايدة توما، أن إسقاط قانون الكاميرات الذي طرحه حزب الليكود الحاكم، دليل على تراجع التأثير السياسي لنتنياهو.

وقالت توما في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين إن إسقاط القانون، يؤكد أن نتنياهو لا يتحكم بمجريات الأمور السياسية، وهو قلق جداً من نتائج الانتخابات المرتقبة، لكنه أراد أن يقوم بفقاعة إعلامية يجذب إليها الأنظار.

وأضافت: "أمس طيلة ساعات النهار، انشغلت وسائل الإعلام بجلسة الكنيست، وعملياً حجبت الأنظار ولم يلتفت أحد لقضايا أخرى مهمة مثل إطلاق صفارة الإنذار، وقت اجتماع انتخابي شارك فيه نتنياهو".

وبينت توما: "أننا على بعد أيام من الانتخابات، ونرى كيف يقوم نتنياهو بإشغال الرأي العام يومياً لتغطيتها وحرف الأنظار عن قضايا مركزية كان يجب أن تدور الانتخابات حولها، فقد كان من المفروض أن تكون الانتخابات عملية نقاش مستمرة حول سياسية نتنياهو التحريضية العنصرية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية".

وأشارت توما إلى الالتفاف حول الحملة الانتخابية التي تخوضها القائمة المشتركة، وقالت: "نحن الإطار السياسي الوحيد الذي يطرح القضايا المهمة المفصلية، ونتحدث عن قضية استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات وضمها، ونطرح قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة داخل إسرائيل".

وأضافت، أن نتنياهو يدرك أن هذه فرصتنا للتأثير على الساحة السياسية، فنحن لدينا مليون صوت لناخبين عرب، وهذا رقم كبير في حال تم التصويت بنسب عالية بإمكاننا الوصول لنتائج إيجابية جداً، ونحن نثق بوعي الجمهور بأهمية التصويت.

وأشارت إلى أن إزدياد قوة القائمة المشتركة هو العامل الوحيد للتأثير على الحلبة السياسية، وإزالة اليمين الفاشي المتربع عن سدة الحكم في إسرائيل.

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