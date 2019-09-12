شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تروي شهادات مؤلمة لأسرى أطفال نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى تروي شهادات مؤلمة لأسرى أطفال نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الخميس، شهادات مؤلمة أدلى بها 6 أسرى أطفال يقبعون في عدة سجون إسرائيلية، يسردون من خلالها تفاصيل تعرضهم للتعذيب والضرب القاسي خلال اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق الإسرائيلية.

ومن الشهادات التي وثقها تقرير الهيئة افادة الأسير القاصر أوس عويص (16 عاماً)، والذي تم التنكيل به بعد اقتحام منزله في مخيم جنين، وتعمد جنود الاحتلال خلال مداهمة البيت ارهاب الطفل عويص واخافته بكلب بوليسي، ومن ثم جرى تعصيب عينيه وتقييد يديه واقتياده للخارج، وطوال الطريق كان الجنود يتعمدون دفعه بقوة، وأثناء تواجده بالجيب العسكري اعتدوا عليه بالضرب بشكل تعسفي، وعند وصوله إلى حاجز "الجلمة" جرى احتجازه  لساعات طويلة تحت أشعة الشمس والحر الشديد، ومن ثم جرى نقله إلى قسم الأسرى الاشبال في "مجدو".

أما عن الأسير القاصر همام حسيني (17 عاماً) من حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس والقابع حالياً في معتقل "الدامون"، فقد تعرض لتحقيق قاس وشاق خلال تواجده بزنازين مركز توقيف "المسكوبية"، وزنازين معتقل "عسقلان"، حيث خضع للاستجواب لساعات طويلة وهو مشبوح على كرسي صغير، وعلى إثر ذلك تعرض للاغماء عدة مرات بسبب التنكيل به وحرمانه من النوم والطعام.

بينما نكل جيش الاحتلال بالأسير الطفل معروف الأطرش (14 عاماً) عقب مداهمة منزله فجراً في بلدة بيت جالا شمال غرب محافظة بيت لحم، واعتدى عليه الجنود بالضرب بأعقاب البنادق ولم يسلم أيضاً من الشتم بألفاظ نابية واهانته خلال استجوابه في مركز توقيف "عتصيون" قبل أن يتم نقله إلى  معتقل "عوفر" حيث يقبع الآن.

كما اعتدى  جنود الاحتلال على الفتى محمد عطية (16 عاماً) من بلدة العيسوية قضاء القدس المحتلة، وذلك بضربه على رأسه بالخوذ الحديدية مسببين له آلام كبيرة، كما لم يسلم الأسير من الضرب والاهانة أثناء التحقيق معه في مركز توقيف" المسكوبية" قبل أن يتم نقله إلى قسم الأسرى الأشبال في "الدامون". 

 وسجل تقرير الهيئة أيضاً اعتداء قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الأسيرين القاصرين أيمن دعيس من مدينة الخليل وأيمن بدران من مخيم قلنديا وكلاهما يبلغان من العمر (17 عاماً)، حيث تعرضا للضرب بشكل عنيف خلال اعتقالهما مما أدى إلى اصابتهما بكدمات وروضوض بجسديهما، والأسيران يقبعان حالياً في معتقل "الدامون".  

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