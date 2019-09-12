شؤون فلسطينية

قيادات سياسية وعسكرية من الجهاد الإسلامي بقائمة "الإرهاب" الأمريكية والحركة تَرُد

قيادات سياسية وعسكرية من الجهاد الإسلامي بقائمة "الإرهاب" الأمريكية والحركة تَرُد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على شخصيات فلسطينية وإيرانية ولبنانية، بزعم "مكافحة الإرهاب"، وذلك في إطار التحديثات لقوائمها في ذكرى هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

ومن بين من شملتهم العقوبات كلاً من: الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، والقائد العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري، بهاء أبو العطا، ونائب القائد العام لكتاب القسام، مروان عيسى، وعدد من قيادات حزب الله.

بدورها، ردت حركة الجهاد الإسلامي على القرار الأمريكي، قائلةً: إن العقوبات الأمريكية على قيادات المقاومة الفلسطينية ستكون وسام على صدر المقاومة وقادتها.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي اليوم الخميس: "يمثل قرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قيادات المقاومة الفلسطينية فصلاً من فصول العداء الأمريكي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وشراكة مع الاحتلال المجرم في عدوانه على شعبنا".

وتابعت الحركة: "لن يكون لهذا القرار أي قيمة ولا تأثير على المقاومة وقيادتها التي تدرك تماماً دور أمريكا القذر في حماية ودعم الإرهاب وتنظيمه".

وأكمل البيان: "إن الأخوين المجاهدين الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي للحركة، والأخ القائد بهاء أبو العطا عضو المجلس العسكري لـ"سرايا القدس" يتشرفان بأداء دور مهم وواجب في مواجهة الإرهاب والعدوان المتمثل بالكيان الصهيوني الغاصب لأرضنا والمعتدي على شعبنا ومقدساتنا، وإن طريقهما الجهادي متواصل رغم كل هذا الطغيان الصهيوأمريكي"، وفق البيان.

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