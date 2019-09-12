جريح يُناشد الرئيس بتوفير منزل له ولأطفاله الـ 8





في ذلك اليوم تغيرت حياة ديب للأبد، فبعدما أُعلن عن وفاته وتم فتح دار عزاء له، كُتب له عُمر جديد، ونجا، ولكن بإصابات جعلته عاجزاً عن العمل طيلة حياته.





ورغم أنه يتقاضى راتب جريح، إلا أنه لا يكفي لتغيير منزله الذي لا يصلح للعيش الآدمي، لا تدخله الشمس، ومساحته لا تتعدى الـ 100 متر، وتسكنه القوارض والحشرات والصراصير، ويُشكلون خطراً على أبنائه الثمانية.





تزوج ديب ثلاث مرات وانفصل عن زوجاته بسبب عدم تحملهن وضع منزله الرديء، ويُناشد الرئيس عباس أن ينظر إليه بعين الرحمة ويُساعده في شراء منزلاً يأويه وأطفاله الثمانية.





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رام الله - دنيا الوطنأصيب محمد أحمد الشيخ ديب (43 عاماً) بعيار ناري في مقدمة الرأس أثناء أحداث الأقصى عام 2000.