الشيوخي يدعو إلى تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد لقطع دابر المهربين





خلال لقائه بمقر وزارة الزراعة في رام الله مع مدير عام الادارة العامة للرقابة والتفتيش في وزارة الزراعة، المهندس رائد ابو خليل، ومدير عام الادارة العامة للتسويق في وزارة الزراعة، المهندس احمد حجاج ثمن الشيوخي قرار مجلس الوزراء براسة الدكتور محمد اشتية، وقف استيراد العجول من إسرائيل مؤكداً على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تهريب العجول والمنتجات الزراعية من دولة الاحتلال إلى أسواقنا الفلسطينية تنفيذاً لتوجهات الحكومة وقراراتها.



وقال: إن قرار وقف استيراد العجول والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية، يعزز اقتصادنا الوطني، ويحرر قطاع العجول الفلسطيني من سيطرة الاحتلال ومن التبعية لاقتصاد الاحتلال، ويسهم في انجاح برنامج الاستقلال الاقتصادي، ويفشل برامج الاستيطان والاحتلال والاستعمار الإسرائيلية، وان وقف استيراد العجول يمثل مقدمة مهمة وأساساً لوقف استيراد منتجات الاحتلال بشكل عام التي أغرقت أسواقنا ودمرت مزارعنا وحاصرت اقتصادنا.



وأشار الشيوخي إلى أن القرار يساهم في التوسع في الاستثمار في قطاع العجول والأبقار ومنتجاتها، مما يساهم في خفض نسبة البطالة والفقر في فلسطين، ويعزز الاقتصاد والصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات والأخطار.













رام الله - دنيا الوطندعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، عزمي الشيوخي، إلى تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد لقطع دابر المهربين ومحاصرة ظاهرة التهريب تنفيذاً لقرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل.