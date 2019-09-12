الرجوب: إعلان نتنياهو نيته ضم الأغوار دليل على إفلاسه السياسي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، أن إعلان نتنياهو نيته ضم الأغوار دليل على إفلاسه السياسي في حملته الانتخابية.



وقال الرجوب في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: إن محاولة نتنياهو بكل الوسائل القذرة التي استخدمها لتجنيد اليمين، رغم أنه ملاحق قضائياً، تعبير عن نفسية فاشية عنصرية، وهو يعتبر الفلسطينيين وقضيتهم وقوداً لحملته الانتخابية.



وأضاف :" نتنياهو نموذج لرجل فاشي عنصري، وهو يكذب أكثر مما يتنفس، ويبني مستقبله على دماء ومعاناة الآخرين".



ولفت الرجوب إلى أن فشل نتنياهو بتمرير قانون وضع كاميرات في صناديق الاقتراع لدى العرب، يعد صفعة جديدة له، مؤكداً أن رفع نسبة التصويت العربي في انتخابات الكنيست عامل محوري في حسم الصراع مع الاحتلال.



وأشار الرجوب إلى قرار القيادة بتعليق العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، ولفت إلى أن القيادة أكدت أن إقدام نتيناهو على تنفيذ الضم، فسيكون موقفنا بأن هذه االاتفاقيات انتهت ونحن ماضون نحو مواجهة مع الاحتلال، لافتاً إلى أن الرئيس محمود عباس سيغادر إلى الأمم المتحدة، ويحمل بجعبته الفهم الاستراتيجي الوطني الفلسطيني المتعلق بحل الصراع، وفق مرجعيات الأمم المتحدة.



وقال إن درجة تناقضنا مع الاحتلال وصلت إلى مرحلة الانفجار، في ظل ضخامة التحديات والضغوط، مؤكداً قدرة الرئيس والقيادة على التحمل والتصدي لها، فيجب أن نتعامل بما يجعل المبادرة بأيدينا، فالاستقرار والسلام ليس مصلحة فلسطينية فقط، بل مصلحة للعالم أجمع، وآن الأوان لمواجهة العدوان العنصري أحادي الجانب.



ولفت الرجوب إلى الإجماع العربي والدولي، بسبب تعري سياسة نتنياهو وبأنه المسؤول عن إدامة الصراع، وخرق كل القرارات والمواثيق المتعلقة بإنهاء الصراع وفق قرارات الأمم المتحدة، وقال:" نتنياهو أصبح عارياً أمام كل العالم، ونحن مطمئنون للموقف العربي، وما عبر عنه وزراء الخارجية العرب أول أمس هو رسالة لنتنياهو، الذي حاول خداع العالم، فقد انتهى مستقبله السياسي".