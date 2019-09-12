نادي الأسير: الأسرى يُقررون تنفيذ خطوات نضالية جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأسرى في معتقلات الاحتلال، عن الشروع في خطوات نضالية جديدة، منها انضمام (120) أسيراً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، مساء اليوم، وذلك في حال استمرت إدارة المعتقلات على موقفها المتعنت والرافض لتلبية مطالبهم، وسيلي هذه الخطوة، قرار بإغلاق الأقسام، وحل التنظيم في بداية الأسبوع المقبل.



هذا ويواصل (23) أسيراً إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ يومين، لمواجهة تنصل إدارة معتقلات الاحتلال من تنفيذ الاتفاق المتعلق بشأن إزالة أجهزة التشويش، وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.



وقال نادي الأسير: إنه ومن الواضح أن إمكانية حدوث حلول خلال الساعات المقبلة ضعيفة، وذلك استناداً إلى قراءة المواقف المعلنة من الإدارة، وما يرافقها من إجراءات تنكيلية وقمعية بحق الأسرى المضربين.



وكان الأسرى يوم أمس، قد أمهلوا الإدارة مدة 24 ساعة للرد على جملة من مطالبهم المتمثلة بـ: تفعيل الهاتف العمومي لمدة خمسة أيام، وإزالة أجهزة التشويش، وإعادة المضربين الذين جرى نقلهم من سجن (ريمون) إلى سجن (نفحة) وعددهم (23) أسيراً، إضافة إلى وقف حملات التفتيش.



من الجدير ذكره، أن اتفاقاً كان قد تم في شهر أبريل/ نيسان الماضي بين الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال، وذلك بعد أن نفذ الأسرى سلسلة من الخطوات النضالية، استمرت لأيام، وتضمن الاتفاق في حينها تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.