الشعلان يبحث مع أمانة سر اللجان الشعبية في صور تجديد تفويض (وأنروا)





رام الله - دنيا الوطنعُقد اليوم لقاءٌ موسع بين أمين سر اللجان الشعبية في لبنان، أبو إياد الشعلان، وأمانة سر اللجان الشعبية في منطقة صور، بحضور أمين سر اللجان للمنطقة، الدكتور خليل نصار وأمناء سر اللجان الشعبية في المخيمات والتجمعات لمنطقة صور، وذلك في مقر أمانة السر في مخيم البص.وبحث اللقاء أوضاع اللاجئين في لبنان إلى جانب التحرك الشعبي تجاه دعم تجديد تفويض عمل (أونروا) في إطار خطة تحرك دائرة شؤون اللاجئين لدعم (أونروا) وتجديد تفويضها إلى جانب تداعيات قرار وزير العمل المتعلق بإجازة العمل.واستعرض الشعلان آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية و(صفقة القرن) وكيفية مواجهتها بشتى الطرق، مستعرضاً موقف الإدارة الأمريكية المعادية وقراراتها الرامية إلى تصفية الحقوق الفلسطينية، بدءاً من إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وصولاً إلى قطع المساعدات عن (أونروا) ومحاولات إلغاء تفويضها.وشدد على أن الشعب الفلسطيني بكل قواه السياسية ضد (صفقة القرن) الأمريكية، وأن شعبنا بصموده وبحكمة قيادته، سيسقط كافة المشاريع التصفوية.ونوه الشعلان في حديثه حول قرار وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين والجهد المهم والكبير الذي تقوم فيه القيادة السياسية الفلسطينية من خلال التحركات الرافضة لقرار وزارة العمل بفرض إجازات عمل بحق الفلسطينيين، مطالباً بتشريعات رسمية تنظم العمل الفلسطيني في لبنان، واتفق المجتمعون على استمرار التحركات وتوسيعها في الفترة المقبلة.ووقف المجتمعون أمام ملف تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) والمساعي الأمريكية الإسرائيلية لإلغائه، والتحرك الشعبي لدعم (أونروا) وتجديد تفويضها، مؤكدين على ضرورة دعم المجتمع الدولي، والأمم المتحدة لـ (أونروا) من خلال التصويت لصالح تجديد التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ودعمها مالياً.وشدد المجتمعون على استمرارية عمل (أونروا) في تقيدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، حسب القرار 302 لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194.