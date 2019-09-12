شؤون فلسطينية

الشعلان يبحث مع أمانة سر اللجان الشعبية في صور تجديد تفويض (وأنروا)

الشعلان يبحث مع أمانة سر اللجان الشعبية في صور تجديد تفويض (وأنروا)
رام الله - دنيا الوطن
عُقد اليوم لقاءٌ موسع بين أمين سر اللجان الشعبية في لبنان، أبو إياد الشعلان، وأمانة سر اللجان الشعبية في منطقة صور، بحضور أمين سر اللجان للمنطقة، الدكتور خليل نصار وأمناء سر اللجان الشعبية في المخيمات والتجمعات لمنطقة صور، وذلك في مقر أمانة السر في مخيم البص.

وبحث اللقاء أوضاع اللاجئين في لبنان إلى جانب التحرك الشعبي تجاه دعم تجديد تفويض عمل (أونروا) في إطار خطة تحرك دائرة شؤون اللاجئين لدعم (أونروا) وتجديد تفويضها إلى جانب تداعيات قرار وزير العمل المتعلق بإجازة العمل.

واستعرض الشعلان آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية و(صفقة القرن) وكيفية مواجهتها بشتى الطرق، مستعرضاً موقف الإدارة الأمريكية المعادية وقراراتها الرامية إلى تصفية الحقوق الفلسطينية، بدءاً من إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وصولاً إلى قطع المساعدات عن (أونروا) ومحاولات إلغاء تفويضها.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني بكل قواه السياسية ضد (صفقة القرن) الأمريكية، وأن شعبنا بصموده وبحكمة قيادته، سيسقط كافة المشاريع التصفوية.

ونوه الشعلان في حديثه حول قرار وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين والجهد المهم والكبير الذي تقوم فيه القيادة السياسية الفلسطينية من خلال التحركات الرافضة لقرار وزارة العمل بفرض إجازات عمل بحق الفلسطينيين، مطالباً بتشريعات رسمية تنظم العمل الفلسطيني في لبنان، واتفق المجتمعون على استمرار التحركات وتوسيعها في الفترة المقبلة.

ووقف المجتمعون أمام ملف تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا)  والمساعي الأمريكية الإسرائيلية لإلغائه، والتحرك الشعبي لدعم (أونروا) وتجديد تفويضها، مؤكدين على ضرورة دعم المجتمع الدولي، والأمم المتحدة لـ (أونروا) من خلال التصويت لصالح تجديد التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ودعمها مالياً.

وشدد المجتمعون على استمرارية عمل (أونروا) في تقيدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، حسب القرار 302 لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194.

أخبار ذات صلة

التنمية الاجتماعية تفتتح&#34;مشتل الأمل&#34;...مجدلاني: مشتل الأمل يضيف بريق أمل لجميع أطفالنا

التنمية الاجتماعية تفتتح"مشتل الأمل"...مجدلاني: مشتل الأمل يضيف بريق أمل لجميع أطفالنا

توما: إسقاط قانون الكاميرات دليل على تراجع التأثير السياسي لنتنياهو

توما: إسقاط قانون الكاميرات دليل على تراجع التأثير السياسي لنتنياهو

هيئة الأسرى تروي شهادات مؤلمة لأسرى أطفال نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى تروي شهادات مؤلمة لأسرى أطفال نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم

قيادات سياسية وعسكرية من الجهاد الإسلامي بقائمة &#34;الإرهاب&#34; الأمريكية والحركة ترد

قيادات سياسية وعسكرية من الجهاد الإسلامي بقائمة "الإرهاب" الأمريكية والحركة ترد

جريح يُناشد الرئيس بتوفير منزل له ولأطفاله الـ 8

جريح يُناشد الرئيس بتوفير منزل له ولأطفاله الـ 8

الشيوخي يدعو إلى تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد لقطع دابر المهربين

الشيوخي يدعو إلى تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد لقطع دابر المهربين

هيئة الأسرى: ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لاعتقالهم الإداري

هيئة الأسرى: ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لاعتقالهم الإداري

مأساة شقيقان بلا عائلة أو مأوى.. الأخوان كراجة يُناشدان تسهيل سفرهما: غزة لا تريدنا

مأساة شقيقان بلا عائلة أو مأوى.. الأخوان كراجة يُناشدان تسهيل سفرهما: غزة لا تريدنا

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

توما: إسقاط قانون الكاميرات دليل على تراجع التأثير السياسي لنتنياهو

توما: إسقاط قانون الكاميرات دليل على تراجع التأثير السياسي لنتنياهو

هيئة الأسرى تروي شهادات مؤلمة لأسرى أطفال نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى تروي شهادات مؤلمة لأسرى أطفال نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم

جريح يُناشد الرئيس بتوفير منزل له ولأطفاله الـ 8

جريح يُناشد الرئيس بتوفير منزل له ولأطفاله الـ 8

الشيوخي يدعو إلى تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد لقطع دابر المهربين

الشيوخي يدعو إلى تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد لقطع دابر المهربين

هيئة الأسرى: ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لاعتقالهم الإداري

هيئة الأسرى: ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لاعتقالهم الإداري

مأساة شقيقان بلا عائلة أو مأوى.. الأخوان كراجة يُناشدان تسهيل سفرهما: غزة لا تريدنا

مأساة شقيقان بلا عائلة أو مأوى.. الأخوان كراجة يُناشدان تسهيل سفرهما: غزة لا تريدنا

الرجوب: إعلان نتنياهو نيته ضم الأغوار دليل على إفلاسه السياسي

الرجوب: إعلان نتنياهو نيته ضم الأغوار دليل على إفلاسه السياسي

نادي الأسير: الأسرى يُقررون تنفيذ خطوات نضالية جديدة

نادي الأسير: الأسرى يُقررون تنفيذ خطوات نضالية جديدة

منوعات

أحلام تكشف موعد انطلاق &#34;ذا فويس&#34;.. وتؤكد: &#34;لن أتصالح مع راغب علامة&#34;

أحلام تكشف موعد انطلاق "ذا فويس".. وتؤكد: "لن أتصالح مع راغب علامة"

إنتقادات لاذعة لـ&#34;هبة نور&#34; بسبب جرأة فستانها وما فعلته به أمام الكاميرا

إنتقادات لاذعة لـ"هبة نور" بسبب جرأة فستانها وما فعلته به أمام الكاميرا

نانسي عجرم تكشف أسباب انسحاب كاظم الساهر وتامر حسني من The Voice Kids

نانسي عجرم تكشف أسباب انسحاب كاظم الساهر وتامر حسني من The Voice Kids

سامو زين يصدم جمهوره بأغرب &#34;لوك&#34;

سامو زين يصدم جمهوره بأغرب "لوك"

&#34;لوك&#34; جديد لريهام سعيد بعد منعها من الظهور إعلامياً: &#34;هنعيش مرة واحدة&#34;

"لوك" جديد لريهام سعيد بعد منعها من الظهور إعلامياً: "هنعيش مرة واحدة"

تامر عاشور يعلن خطوبته على مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون

تامر عاشور يعلن خطوبته على مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون

نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى

نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى

الصور الأولى من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي الأسطوري

الصور الأولى من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي الأسطوري

صانع النجوم.. وفاة المخرج &#34;سيمون أسمر&#34; بعد صراع مع المرض

صانع النجوم.. وفاة المخرج "سيمون أسمر" بعد صراع مع المرض

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

عربي

مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة

المؤبد لمرشد الإخوان و9 قيادات بقضية &#34;التخابر مع حماس&#34;

المؤبد لمرشد الإخوان و9 قيادات بقضية "التخابر مع حماس"

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران