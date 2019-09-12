(FBI) يكشف: إسرائيل زرعت أجهزة تنصت بالبيت الأبيض

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن إسرائيل كانت تتنصت على البيت الأبيض، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر بعد عام من التحقيق في اكتشاف أجهزة تنصت.





وأوضحت القناة، أنه في نهاية تحقيق أجراه مسؤولون أمنيون أمريكيون، يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن إسرائيل تقف وراء نصب معدات تنصت على الهواتف المحمولة، عثر عليها في محيط البيت الأبيض قبل نحو عام.





وأشارت القناة، إلى أن ذلك يأتي وفق تصريحات ثلاثة مسؤولين سابقين لموقع (Politico).



