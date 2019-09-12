(FBI) يكشف: إسرائيل زرعت أجهزة تنصت بالبيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن إسرائيل كانت تتنصت على البيت الأبيض، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر بعد عام من التحقيق في اكتشاف أجهزة تنصت.
وأوضحت القناة، أنه في نهاية تحقيق أجراه مسؤولون أمنيون أمريكيون، يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن إسرائيل تقف وراء نصب معدات تنصت على الهواتف المحمولة، عثر عليها في محيط البيت الأبيض قبل نحو عام.
وأشارت القناة، إلى أن ذلك يأتي وفق تصريحات ثلاثة مسؤولين سابقين لموقع (Politico).
من ناحيتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية: إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب على التقرير الذي أوضح أن الولايات المتحدة تشتبه في قيام إسرائيل بزرع أجهزة تجسس بالقرب من البيت الأبيض، بالقول: "هذه معلومات كاذبة تماماً، هناك التزام وتوجيه شامل من الحكومة الإسرائيلية بعدم الانخراط في نشاطات استخبارية في الولايات المتحدة".
وفي السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وفق (القناة السابعة): إن إسرائيل لا تجري أي عمليات تجسس في الولايات المتحدة.
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