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مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس الوزراء السعودي، إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور، لتبلغ رسوم الدولة لإصدار كل تأشيرة لكل شخص بقيمة 300 ريال.

ونشرت العربية.نت" قائمة بأنواع ومدد التأشيرات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، والذي اشتمل أيضاً على إلغاء رسوم تكرار العمرة، والتي كانت تصل إلى 2000 ريال في حال تكرار رحلة العمرة، خلال فترة ثلاث سنوات.


وبحسب مصادر عاملة في خدمات التأشيرات، تقضي التنظيمات لرحلات الحج والعمرة، على ضوابط تشتمل على اختيار حملة منظمة، من شركات مرخصة، بجانب ضوابط التأمين الصحي، وتأمين السيارات بالنسبة للزائرين ولرحلات المرور والعبور من أراضي المملكة.

ورفع وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة.

وقال وزير الحج والعمرة في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية: إن المرسوم الملكي الكريم يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.

من جهته، قال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط: إن السعودية لن تدخر جهداً في توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين إلى مكة الكرمة من جميع أنحاء العالم لأداء المناسك.

وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد حرص هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على خدمة الإسلام والمسلمين، وتذليل كافة الصعوبات وتسخير كل الإمكانات من أجل راحتهم.

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