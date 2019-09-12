عربي

عبر تسريب جديد.. كشف تفاصيل "الخطة الأصلية" لقتل خاشقجي

عبر تسريب جديد.. كشف تفاصيل "الخطة الأصلية" لقتل خاشقجي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت صحيفة (صباح) التركية، الكشف عن المعلومات التي حصلت عليها، حول جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول، بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية للجريمة. 

وقالت الصحيفة، الخميس: إنه كان من المخطط أن يتم خطف جمال خاشقجي من القنصلية إلى "فيلّا" رجل أعمال سعودي في منطقة "يالوفا". 

وأوضحت الصحيفة، أنه بحسب الحوارات في التسجيلات الصوتية، تظهر محادثة بين رئيس فريق تنفيذ الاغتيال، منصور أبو حسين، ورجل أعمال سعودي يعرف بـ "غوزان"، يسأله فيها عن الوقت الزمني الذي يتطلبه الوصول إلى منزله. 

وتوصلت الصحيفة التركية، من مصادر في المخابرات التركية، إلى السيناريو الذي كان سينفذ في حالة اختطاف خاشقجي وهو حي. 

وفي التفاصيل، أنه في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اتصل منصور أبو حسين بـ"غوزان"، وكان لديه منزل بمزرعة في يالوفا في ضواحي إسطنبول، وفق الصحيفة.

وسأل أبو منصور: كم تستغرق المسافة للوصول إلى الفيلّا؟ ليجيبه: "لقد تم إعادة فتح الجسر (ويقصد هنا جسر عثمان غازي)، الوصول إليه يستغرق ساعة وربع، ومن مطار صبيحة 45 دقيقة". 

وفي الحوار بين الرجلين، سأل أبو حسين، عن تواجد عناصر استخباراتية بالمنطقة هناك، ليجيبه غوزان: "لا يوجد أحد هنا.. فقط عدد من فريق البيكجي"، ليجيبه أبو حسين: "هذا جميل جداً". 

وأشارت الصحيفة، إلى أن فريق التحقيق في جريمة مقتل خاشقجي، خلصوا إلى سيناريو أنه كان سيتم نقل خاشقجي إن لم يتم قتله من القنصلية إلى تلك  الفيلا في يالوفا. 

ولفتت إلى أنه لذلك السبب، قامت الفرق الأمنية، في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتفتيش الفيلا والمزرعة في قرية سامنلي في يالوفا، إلا أنها لم تعثر على جسد خاشقجي، أو أي دليل يرتبط بالجريمة. 

وأضافت الصحيفة، أن استثمارات الرجل السعودي في تركيا، بلغت مليار ليرة تركية، وكان يسعى لبناء مشروع سكني سياحي في يالوفا بقيمة 500 مليون ليرة تركي. 

وأفاد رجل الأعمال السعودي: "أنا أعرف منصور أبو حسين منذ 15 عاماً، وفي 1 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اتصل بي عندما كنت في الرياض، وأبلغني بأنه وصل إلى تركيا، وسألني إن كنت أحتاج لشيء من هناك، وقلت له إنه إن كان يفكر بالبقاء في تركيا مع عائلته فبإمكانه استخدام بيتي، ولم أسأله لماذا جئت إلى إسطنبول، ولم يخبرني أيضاً بذلك". 

وأضاف: "سابقاً، لم ألتق بمنصور في تركيا، قبل الحرب السورية، كنت أعرفه أثناء عمله في السفارة السعودية، وليس لي أي معرفة بأي أحد من الأشخاص المتورطين في قتل خاشقجي، وبعد الجريمة بدأت أسمع بأسمائهم من خلال الصحافة". 

ونبهت الصحيفة، إلى أن المكالمة التي أجراها منصور أبو حسين مع رجل الأعمال السعودي، كانت عبر رقم دولي سعودي، مضيفةً: "الإفادة السرية التي أدلى بها مطرب في المحكمة بالرياض، زعم أن تركي الشيخ ووليد الشهري، وفهد البلاوي، قاموا بنقل أكياس سوداء فيها أجزاء جثة خاشقجي، ووضعوها في حقيبة سيارة مرسيدس سوداء، كانت تنتظر أمام القنصلية". 

إلا أن تسجيلات الكاميرات، تفند مزاعم الإفادة التي أدلى بها مطرب، والتي تؤكد أن السيارة التي نقلت إليها أجزاء حاشقجي هي من نوع "مرسيدس فيتو". 

ولفتت الصحيفة، إلى أنه بحسب إفادات فريق التنفيذ، فإنهم صعدوا في طائرة خاصة للدولة، وتوجهوا إلى دبي والقاهرة، قبل الوصول إلى الرياض، في محاولة لإزالة الشبهات حول الجريمة، مؤكدة أن فريق التحقيق التركي، قد تمكن من الوصول إلى كافة التفاصيل المتعلقة حول فريق الإنفاذ.

أخبار ذات صلة

مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة

لُُقب بـ (طوربيدو).. إسرائيل تكشف تفاصيل تجنيد مسؤول عربي كبير

لُُقب بـ (طوربيدو).. إسرائيل تكشف تفاصيل تجنيد مسؤول عربي كبير

شاهد: الجمهور السوري يفاجئ الأسد بعيد ميلاده

شاهد: الجمهور السوري يفاجئ الأسد بعيد ميلاده

المؤبد لمرشد الإخوان و9 قيادات بقضية &#34;التخابر مع حماس&#34;

المؤبد لمرشد الإخوان و9 قيادات بقضية "التخابر مع حماس"

رئيس البرلمان العربي يُدين ويرفض رفضاً قاطعاً التصريحات العُدوانية لـ&#34;نتياهو&#34;

رئيس البرلمان العربي يُدين ويرفض رفضاً قاطعاً التصريحات العُدوانية لـ"نتياهو"

مجلس التعاون الخليجي يُدين تصريحات نتنياهو ويُطالب مجلس الأمن بحماية الفلسطينيين

مجلس التعاون الخليجي يُدين تصريحات نتنياهو ويُطالب مجلس الأمن بحماية الفلسطينيين

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

توما: إسقاط قانون الكاميرات دليل على تراجع التأثير السياسي لنتنياهو

توما: إسقاط قانون الكاميرات دليل على تراجع التأثير السياسي لنتنياهو

هيئة الأسرى تروي شهادات مؤلمة لأسرى أطفال نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى تروي شهادات مؤلمة لأسرى أطفال نُكل بهم خلال عملية اعتقالهم

جريح يُناشد الرئيس بتوفير منزل له ولأطفاله الـ 8

جريح يُناشد الرئيس بتوفير منزل له ولأطفاله الـ 8

الشيوخي يدعو إلى تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد لقطع دابر المهربين

الشيوخي يدعو إلى تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد لقطع دابر المهربين

هيئة الأسرى: ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لاعتقالهم الإداري

هيئة الأسرى: ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لاعتقالهم الإداري

مأساة شقيقان بلا عائلة أو مأوى.. الأخوان كراجة يُناشدان تسهيل سفرهما: غزة لا تريدنا

مأساة شقيقان بلا عائلة أو مأوى.. الأخوان كراجة يُناشدان تسهيل سفرهما: غزة لا تريدنا

الرجوب: إعلان نتنياهو نيته ضم الأغوار دليل على إفلاسه السياسي

الرجوب: إعلان نتنياهو نيته ضم الأغوار دليل على إفلاسه السياسي

نادي الأسير: الأسرى يُقررون تنفيذ خطوات نضالية جديدة

نادي الأسير: الأسرى يُقررون تنفيذ خطوات نضالية جديدة

منوعات

أحلام تكشف موعد انطلاق &#34;ذا فويس&#34;.. وتؤكد: &#34;لن أتصالح مع راغب علامة&#34;

أحلام تكشف موعد انطلاق "ذا فويس".. وتؤكد: "لن أتصالح مع راغب علامة"

إنتقادات لاذعة لـ&#34;هبة نور&#34; بسبب جرأة فستانها وما فعلته به أمام الكاميرا

إنتقادات لاذعة لـ"هبة نور" بسبب جرأة فستانها وما فعلته به أمام الكاميرا

نانسي عجرم تكشف أسباب انسحاب كاظم الساهر وتامر حسني من The Voice Kids

نانسي عجرم تكشف أسباب انسحاب كاظم الساهر وتامر حسني من The Voice Kids

سامو زين يصدم جمهوره بأغرب &#34;لوك&#34;

سامو زين يصدم جمهوره بأغرب "لوك"

&#34;لوك&#34; جديد لريهام سعيد بعد منعها من الظهور إعلامياً: &#34;هنعيش مرة واحدة&#34;

"لوك" جديد لريهام سعيد بعد منعها من الظهور إعلامياً: "هنعيش مرة واحدة"

تامر عاشور يعلن خطوبته على مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون

تامر عاشور يعلن خطوبته على مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون

نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى

نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى

الصور الأولى من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي الأسطوري

الصور الأولى من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي الأسطوري

صانع النجوم.. وفاة المخرج &#34;سيمون أسمر&#34; بعد صراع مع المرض

صانع النجوم.. وفاة المخرج "سيمون أسمر" بعد صراع مع المرض

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

عربي

مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة

المؤبد لمرشد الإخوان و9 قيادات بقضية &#34;التخابر مع حماس&#34;

المؤبد لمرشد الإخوان و9 قيادات بقضية "التخابر مع حماس"

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران