الجن بريء.. هل اقتنع نشطاء (السوشيال ميديا) برواية النيابة بقضية "إسراء غريب"

خاص دنيا الوطن

أخيراً انقشعت سحابة الصيف، وأمطرت بنتائج التحقيق التي كشفها النائب العام اليوم، بقضية الفتاة الشابة إسراء غريّب، القضية التي ظلت حديث الناس، والصحافة، والدول العربية، وحتى الفنانين لأسابيع طويلة، في إطار الضغط على المسؤولين لإنصاف إسراء التي قتلت على يد أهلها.





حيث أكد النائب العام، أكرم الخطيب، أنه تم توجيه التهمة لثلاثة أشخاص بجريمة الضرب المُفضي للموت، بقضية إسراء غريب (21 عاماً)، في بلدة بيت ساحور بمدينة بيت لحم، وهم: (م، ص)، و(أ، غ)، و(ب، غ)، لافتاً إلى أنها توفيت نتيجة التعذيب، ونافياً ان تكون الجريمة لها علاقة بما يسمى القتل على خلفية (الشرف).





قصة إسراء تحولت إلى قضية رأي عام، بعد أن اجتاح هاشتاغ #كلنا_إسراء_غريب مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت مؤسسات نسوية وناشطون وحقوقيون، أن ما حدث لإسراء هو جريمة قتل، ارتكبها أهلها بسبب مشاكل اجتماعية وتحريض من الأقرباء.

الناشطون استندوا في اتهاماتهم إلى عدة معطيات، أهمها وصول إسراء إلى المستشفى في التاسع من آب/ أغسطس الماضي مصابة بكسر في عمودها الفقري، وعلى جسدها عدة كدمات، ما اعتبر دليلاً على تعرضها لعنف شديد من قبل أهلها.



ومنذ لحظات المؤتر والإعلان عن الأسباب، ضجت مواقع الفضاء الأزرق بالتعليق على قرار النيابة.





قرار النيابة، الذي اعتبره البعض مُرضياً، واعتبره آخرون غير منصف لإسراء، خصوصاً وأن التهم وجهت بحسب النائب العام لقانون 330 الذي ينص على "أنه من ضرب أو جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً، مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات"، لن يحاسب المجرمون كما قالوا بالطريقة العادلة.





تجولنا في "دنيا الوطن" في صفحات رواد التواصل الاجتماعي ورصدنا كيف تفاعلوا مع نتائج التحقيق بقضية الشابة إسراء غريب.





حيث غردت الصحفية غالية حمد عبر صفحتها الشخصية قائلة: " أخيراً كشفت الحقيقة: قتلت الشابة إسراء غريب تعذيباً وضرباً بيد من كان يفترض أنهم "أحرص الناس عليها" ، قتلها من تشاركوا معها الدم والجينات وملاعب الطفولة وأحلام الصبا.





وكشف الجريمة صديقاتها اللواتي لم تشاركهن إلا سنوات قليلة، وربما أشهر من حياتها فقط، شكراً لهن جميعاً إذ تحملن تهديدات ذويها لأسابيع في سبيل إنقاذ الحقيقة، وفضح القتلة.





بينما علق الصحفي أسامة الكحلوت قائلاً:"الجن طلع بريء من دم إسراء".





وعلقت الإعلامية آمنة الحساسنة قائلة: "طالما مش قادر تسيطر على الشر جواتك، طبيعي تهدم عائلة كاملة".





وقالت إحدى الناشطات:"في قضية قتل الشابة اسراء غريب، واللي كشف فيها النائب العام صباح اليوم تورط 2 من أشقائها بتهمة القتل المتعمد نتيجة تعرضها للضرب والإيذاء واللي الجن منها طلع بريء، بنقدر نقول يا حيف ع سنين العمر اللي قضتهم اسراء في أحضانهم، وكانت واثقة فيهم إنهم مش رح يغدروا فيها بس تكبر، ورب أخٍ لك لم تلده أمك، الدور اللي قاموا فيه صديقات إسراء في الكشف عن الحقيقة رغم تعرضهن لتهديدات".

ورأت الإعلامية إخلاص الكفاررنة، أن القضية حينما أصبحت رأي عام تفاعلت معها النيابة، وقالت كان ما أطلعنا على نتائج التحقيق.



