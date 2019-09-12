فيديو: النائب جبارين: الليكود يُحرض على قتل العرب

رام الله - دنيا الوطنهاجم النائب الدكتور يوسف جبارين في خطابه أمس في الكنيست بشدّة، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وقيادة حزب الليكود الحاكم، مشيرًا إلى الرسالة التي بعثها الليكود أمس للناخبين، والتي "تحذّر من إقامة حكومة يسار علمانية ضعيفة ترتكز على العرب الّذين يريدون إبادتنا جميعًا، "نساء، أطفالًا ورجالًا، وتؤدي"، كما كُتب بالرسالة، "إلى حيازة إيران لسلاح نووي للقضاء علينا".وقال جبارين: "هل تصغون إلى هذا التحريض، إلى انعدام الإنسانية، هذا ليس فقط تحريض، الكلمة تحريض صغيرة مقارنة بهذه الرسالة، هذا مقرف، هذا تجلٍ للاسامية، هذه دولة من المجانين".ووجه جبارين حديثه إلى وزير القضاء الليكودي، أمير أوحانا، قائلاً: إن الليكود ادعى ان هذا كان "نتيجة خطأ لأحد العاملين في الطاقم، ورئيس الحكومة لم يعرف شيئًا عن الموضوع"، مؤكدًا أن بيان الليكود لم يشمل أي جملة اعتذار أو جملة ترفض هذا التحريض الخطير.وأكّد جبارين: "هذا تحريض للعنصرية والعنف، هذا تحريض لقتل المواطنين العرب، معيب ومخجل أنكم وصلتم إلى هذا المستوى".