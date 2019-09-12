الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الخليل بينهم سيدة ونجلها

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر محلية من محافظة الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت مناطق عدة في المحافظة، واعتقلت عدداً من المواطنين، بينهم سيدة ونجلها.



وقالت المصادر: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة الظاهرية ومخيم العروب في محافظة الخليل، وشرعت بتفتيش بعض المنازل.



وأكدت بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطنة خولة بدر أبو علان (50 عاماً) ونجلها إبراهيم عادل أبو علان، وعدي شاهر أبو علان، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، كما اعتقلت الشاب معاذ خالد أبو شمعة من مخيم العروب شمال الخليل.



وكانت قوات الاحتلال، قد شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة فجراً، طالت 11 مواطناً على الأقل.