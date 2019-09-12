جرافات قوات الاحتلال تُدمر وتجرف مئات الدونمات في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم بتجريف مئات الدونمات الزراعية في الأغوار.



وقالت مصادر: إن جرافات الاحتلال، ترافقها جيبات عسكرية اقتحمت منطقة أم كبيش الواقعة غرب عاطوف، وشرعت بعمليات تدمير واسعة لكافة الأشجار والمزروعات في المنطقة، دون سابق إنذار.



وأضافت المصادر، أن الحكومة الإسرائيلية، بدأت بالفعل بإجراءات ضم الأغوار، بعد وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية.



وأكدت المصادر، أن هذه المنطقة تبلغ مساحتها آلاف الدونمات الزراعية ومزروعة بكافة أنواع الأشجار، وملكيتها تعود لمواطنين فلسطينيين.