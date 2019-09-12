شاهد: اشتية يُعلق على تفاصيل مقتل "إسراء غريب" ويتعهد بالعدالة

رام الله - دنيا الوطن

علق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على نشر النيابة العامة تفاصيل وفاة الفتاة إسراء غريب في مدينة بيت لحم الشهر الماضي.





وقال اشتية، على صفحته الرسمية بـ (فيسبوك): "رحم الله إسراء غريب، تفاصيل مقتلها موجعة لقلوبنا نعدها بالعدالة ونعد المتهمين بالقضية أيضا بالعدالة".



وتابع اشتية: "هذه القضية بكل ما رافقها من ألم، ستكون درسا لنا بعدم السماح لها أن تتكرر مع أي ضحية أخرى، وهذا من خلال تعزيز منظومة تشريعات الحماية الأسرية، وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء".





وأضاف اشتية: "لسنا قضاة، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست محاكم، والتحقيقات بالجريمة تمت وتتم بكل مهنية ومسؤولية، كل دليل صغير أو كبير تمت دراسته ومتابعته، ولدى النيابة العامة ملفات زاخرة بالمعلومات ستسلم للمحكمة بعد استكمال التحقيق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الناس.