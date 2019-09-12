الديمقراطية تدعو لرد سياسي وميداني وتشكيل لجان حماية وطنية







رام الله - دنيا الوطننددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس باقتحام وسط مدينة رام الله، حيث داهمت مكاتب للجبهة الديمقراطية في عمارة "طنوس" بعيد الساعة الرابعة فجراً، وعاثت فيها فساداً وتخريباً وتحطيماً، وقامت قبل انسحابها بالسطو على عدد من الحواسيب والأجهزة الإلكترونية، وتحطيم الأثاث، وتفجير البوابة.وقال عاطف جرادات، عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن المكاتب التي جرى اقتحامها وتخريبها وسرقة ما فيها، تستخدم كمقرات إدارية للعمل النقابي والجماهيري، وخاصة لكتلة الوحدة العمالية، ولجان المعلمين الديمقراطيين.وأضاف جرادات، أن الاستباحة المتكررة، شبه اليومية، للمدن الفلسطينية جميعها تتطلب رداً سياسياً وميدانياً من قبل الحركة الوطنية الفلسطينية بجميع فصائلها، بدءاً من تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، ودورات المجلس المركزي، والتحرر من قيود اتفاقات أوسلو، وبروتوكول باريس، ووقف التنسيق الأمني، وصولاً إلى تنظيم لجان حماية وحراسة شعبية؛ للتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.وأشاد جرادات بالتصدي البطولي لقوات الاحتلال الذي قام به عشرات الشبان في قلب مدينة رام الله، وقال: إنه رغم الطابع العفوي الذي تميز به هذا التصدي إلا أنه يوصل رسالة واضحة بأن اقتحام مدننا وقرانا لن يكون نزهة، مؤكداً بأن تشكيل لجان حماية وطنية، سيضاعف من تأثير التصدي لاقتحامات الاحتلال.