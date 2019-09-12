شؤون فلسطينية

مشعل لنتنياهو: المقاومة ستُفشل مشاريع الهيمنة الإسرائيلية على الضفة

مشعل لنتنياهو: المقاومة ستُفشل مشاريع الهيمنة الإسرائيلية على الضفة
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
علق خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ضم غور الأردن، مشدداً على أن المقاومة، ستفشل مشاريع الهيمنة الإسرائيلية على الضفة المحتلة.

وقال مشعل، وفق الموقع الرسمي للحركة: "يبشر نتنياهو بمشاريعه بالهيمنة على الضفة الغربية، وزرعها بمزيد من المستوطنات في الغور، وفي غيرها من الأماكن، وأن يجعل أرض فلسطين ودماء شعبنا ومقدساته مادة انتخابية في ظل هذا الهوان العربي والإسلامي".

وأضاف مشعل: "في ظل أن بعض أبناء شعبنا يحول بين أهل الضفة الغربية والمقاومة ويلاحقهم؛ نؤكد على أن المقاومة كانت وستبقى خيارنا واستراتيجيتنا الأساسية، ولن نحيد عنها، ومتمسكون بهذا الطريق للتصدي لمخططات الاحتلال وإفشالها".

وأشار إلى أن نتنياهو بوقاحته، قد شعر أن الأرض استوت له بما يراه من سند دولي واختراق إقليمي، وما تعيشه أمتنا من أوضاع مؤلمة.

وأكد مشعل أن حركة حماس تعمل بكل الطرق الممكنة من أجل دحر الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية، واستعادة حقوق شعبنا المسلوبة.

وأضاف من واجبنا أن نخلص أرضنا وشعبنا من الاحتلال الغاشم، ونستعيد حقوقنا ونطهر قدسنا وأقصانا؛ وأن نمهد الطريق لعودة شعبنا إلى أرض الوطن، ونعيش أحراراً.

وأكد مشعل أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال على رأس أولويات حركة حماس، قائلاً موضوع الأسرى حاضر في العقول والقلوب، وفي أجندات وقرارات قيادة حماس، وجهود أبطال المقاومة، مشدداً أن حماس ستبذل كل ما بوسعها لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن الأسرى.

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