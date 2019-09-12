بمشاركة وزير العمل أبو جيش.. اجتماع يبحث تعديل تشريعات العمل

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رام الله - دنيا الوطن

بحضور وزير العمل، الدكتور نصري أبو جيش، ووكيل الوزارة سامر سلامة، وأعضاء اللجنة الداخلية لمراجعة تشريعات العمل، عُقد اجتماع في مقر وزارة العمل مع وفد من النقابات العمالية (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الاتحاد العام لعمال فلسطين، اتحاد النقابات المستقلة، واتحاد النقابات العمالية الجديدة)، حيث تمّت مناقشة بعض الملاحظات الفنية والتوجهات القادمة لمناقشة تعديل تشريعات العمل، وذلك استمراراً للجهود والخطوات التي تقوم بها وزارة العمل، وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية من ضمن البرنامج الثاني للعمل اللائق في فلسطين.



من الجدير بالذكر، أنّ هناك 3 ورشات سابقة، تمّ عقدها من قبل منظمة العمل الدولية، وبحضور النقابات العمالية، وأصحاب العمل بهذا الخصوص، هذا وسيتم استكمال الحوارات مع مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى مسودة يتم طرحها لحوار وطني شامل لاحقاً.