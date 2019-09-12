شؤون فلسطينية

نتنياهو: لا مفر من عملية عسكرية واسعة بغزة لإسقاط حكم حماس

نتنياهو: لا مفر من عملية عسكرية واسعة بغزة لإسقاط حكم حماس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه على ما يبدو لا مفر من خوض عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، متابعاً: "لا مفر أيضاً من إسقاط حكم حماس".

وأضاف نتنياهو، في تصريحات لقناة (ريشت كان) الإسرائيلية: "لن أذهب إلى المعركة قبل دقيقة من انتهاء الاستعداد الكامل لها".

يذكر أن نتنياهو، قال مساء الأربعاء: إن تل أبيب في طريقها لتدمير حكم حركة حماس، متابعاً: "نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، أنا أدير مجموعة من الساحات، ونعمل في جميع تلك الساحات".

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