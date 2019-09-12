دولي

حليف ماكرون متهم بقضية فساد والرئيس في حرج

حليف ماكرون متهم بقضية فساد والرئيس في حرج
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، ريشار فيرون، الحليف المقرب للرئيس، إيمانويل ماكرون، الخميس، خضوعه لتحقيق رسمي في قضية كسب غير مشروع.

وينفي فيرون ارتكاب أي مخالفات، وقال مكتبه في بيان الخميس إنه سيدافع عن نفسه، وواثق من إسقاط القضية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأجري التحقيق، أمس الأربعاء، بعد خضوع فيرون لاستجواب طويل في وقت سابق من اليوم، في خطوة من المرجح أن تمثل حرجاً لماكرون، وقد تركز الأنظار من جديد على وعده بتطهير الساحة السياسية الفرنسية.

والخضوع لتحقيق رسمي بموجب القانون الفرنسي، يعني وجود "دليل خطير أو ملموس" يشير إلى احتمال الضلوع في جريمة.

وفتح التحقيق بمثابة خطوة صوب عقد محاكمة، غير أنه تم إسقاط الكثير من التحقيقات من قبل دون إحالتها للمحكمة.

وكان قد تقرر إسقاط تحقيق سابق في تعاملات فيرون المالية في أواخر 2017، واستقال فيرون من منصبه كوزير، خلال ذلك التحقيق.

ويرأس فيرون كتلة حزب ماكرون في الجمعية الوطنية، ويتصل التحقيق الأخير، مثل سابقه، بإدارة فيرون لشركة تأمين صحي بمنطقة بريتاني الفرنسية.

وكان فيرون ذراع ماكرون اليمنى خلال حملته الرئاسية عام 2017، وشابت اسمه مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في غضون أيام من فوز ماكرون في أيار/ مايو.

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