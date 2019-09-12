دولي

القضاء الأميركي يُوافق على قانون ترامب الجديد حول الهجرة

القضاء الأميركي يُوافق على قانون ترامب الجديد حول الهجرة
رام الله - دنيا الوطن
وافقت المحكمة الأميركية العليا، على طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ قانون جديد، يحد من طلبات لجوء المهاجرين على الحدود مع المكسيك، ويُعد من العناصر الرئيسية في سياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة.

ويلزم القانون غالبية المهاجرين الراغبين في اللجوء بالسعي أولا لإيجاد ملاذ آمن في بلد ثالث عبروا من خلاله في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وقالت المحكمة: إن من الجائز أن يدخل حيز التنفيذ بينما تستمر الطعون القانونية في مشروعيته، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ومن بين قضاة المحكمة التسعة، عارضت القاضيتان الليبراليتان سونيا سوتومايور وروث بادر جينسبرج القانون.

ومنح الحكم ترامب انتصاراً في وقت رفضت فيه محاكم أقل درجة كثيرا من سياساته المتعلقة بالهجرة. وقال ترامب على تويتر "انتصار كبير من المحكمة الأميركية العليا لقانون اللجوء عند الحدود!".

وسيمنع القانون غالبية المهاجرين من طلب اللجوء عند الحدود الجنوبية الأميركية، وهو يمثل أحدث جهود إدارة ترامب لكبح الهجرة، وهي قضية رئيسية في رئاسته وحملته للفوز بفترة جديدة في الانتخابات المقررة العام المقبل.

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