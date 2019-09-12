النائب العام: إسراء تُوفيت نتيجة التعذيب ووجهنا لثلاثة أشخاص تهمة "الضرب المُفضي للموت"

أكد النائب العام أكرم الخطيب، أنه تم توجيه التهمة لثلاثة أشخاص بجريمة الضرب المفضي للموت، بقضية إسراء غريب، في بلدة بيت ساحور بمدينة بيت لحم، وهم: (م، ص)، و(أ، غ)، و(ب، غ)، لافتاً إلى أنها توفيت نتيجة التعذيب، ونافياً ان تكون الجريمة لها علاقة بما يسمى القتل على خلفية (الشرف).





جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقدته النيابة العامة اليوم الخميس، في مقر وزارة الإعلام بمدينة رام الله، للكشف عن تفاصيل وفاة الفتاة إسراء غريّب.





وأوضح الخطيب، أن التحقيقات أثبتت عدم وقوع إسراء غريب من شرفة المنزل، وأنها تعرضت للعنف الأسرى، الذي أدى إلى إصابات عدة في جسدها، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن إسراء توفيت بسبب قصور في التنفس، نتيجة لتعرضها لإصابات متعددة.





وقال: "لقد ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة، عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة إسراء غريب من شرفة المنزل، وهذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين لحرف مسار التحقيق".





وبين الخطيب، أن صراخ إسراء ناتج عن دمج مقطعين منفصلين، وقد تم السماع لأقوال من صوره وسجله، لافتاً إلى أن المغدورة أخضعت للعنف النفسي والجسدي وأعمال شعوذة، مما أدى لتدهور صحتها.





وقال: "تم التعامل مع قضايا الشعوذة"، لافتاً إلى أنه تم توقيف أحد الأشخاص ممن له علاقة بقضية الشعوذة المتعلقة بوفاة إسراء.





وفي السياق، أكد النائب العام، أنه ستتم محاسبة كل من ثبت تورطه في تسريب التقارير الطبية المتعلقة بوفاة الفتاة إسراء غريب، مشيراً إلى أنه تم البدء منذ أمس بالتحقيق لمعرفة من سرب هذه التقارير.

وحول قضية استقالة الأطباء، أكد النائب العام، أن استقالة الأطباء الشرعيين الثلاثة، ليس لها علاقة بجريمة وفاة الفتاة إسراء غريب.





وفي سياق آخر، أشار الخطيب إلى أن هناك لجنة في وزارة الصحة الفلسطينية، لتعديل قانون خروج المريض من المستشفى بموافقة العائلة، وذلك حرصاً على صحته وحياته.

رام الله - دنيا الوطن