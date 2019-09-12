الإحصاء الفلسطيني: يُعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آب

كانون ثاني – آب 2019:



الشهر نسب التّغير الشّهرية فلسطين الضفة الغربية** قطاع غزة القدس J1* كانون ثاني 2019 + 0.01 + 0.01 + 0.15 - 0.19 شباط 2019 - 0.05 + 0.17 - 0.57 - 0.49 آذار 2019 + 0.85 + 0.88 + 0.89 + 0.57 نيسان 2019 + 0.85 + 1.09 + 0.07 + 0.76 أيار 2019 + 0.43 - 0.14 + 1.12 + 1.89 حزيران 2019 - 0.48 - 0.34 - 1.26 - 0.01 تموز 2019 + 0.18 + 0.32 - 0.38 + 0.16 آب 2019 + 0.31 + 0.32 + 0.28 + 0.15

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر آب 2019 مقارنة مع شهر تموز 2019، بواقع 0.32% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.28% في قطاع غزة، وبنسبة 0.15% في القدس J1.السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 8.74%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.58%، وأسعار البيض بنسبة 4.41%، وأسعار الدرنيات بنسبة 3.10%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.36%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.73%، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز بمقدار 1.18%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.81%.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2019 مع شهر آب 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.87%، بواقع 1.98% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.81% في القدس J1، وبنسبة 1.14% في قطاع غزة.سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر آب 2019 مقارنة مع شهر تموز 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.29%، وأسعار الدرنيات بنسبة 4.79%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.16%، وأسعار البيض بنسبة 3.06%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.60%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.68%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 0.60%.كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.28% خلال شهر آب 2019 مقارنة مع شهر تموز 2019، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار البيض بنسبة 7.62%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.26%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.81%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.64%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.74%، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز بمقدار 3.35%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 2.44%.كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1* ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر آب 2019 مقارنة مع شهر تموز 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.62%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.23%، وأسعار الأرز بنسبة 2.39%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.57%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.41%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.37%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 1.08%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.27%.آب 2018 - آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100)· تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.· تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.