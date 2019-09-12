الغول: على السعودية عدم الخضوع للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية وأن تُفرج عن الخضري

القيادي في حماس محمد صالح الخضري

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد القيادي في حركة حماس، محمد فرج الغول، أن حركته تفاهمت مع الوفد الأمني المصري، في عدة قضايا عالقة، بما فيها معبر رفح.



وأوضح الغول لـ"دنيا الوطن"، أن المحادثات تناولت ملف مسيرات العودة واستمراريتها، وضرورة الضغط على إسرائيل عبر الوسطاء المصريين؛ من أجل تنفيذ تفاهمات التهدئة في قطاع غزة.



وفي موضوع القيادي في حماس، محمد صالح الخضري، المعتقل في السعودية، قال الغول: إن قضية اعتقاله مُستغربة من السعوديين، مبينًا أن العلاقات بين حركته والمملكة في السابق كانت قوية وحميمة.



وطالب الغول، بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين في المملكة، لأنه على حد تعبيره "لا مُبرر من اعتقالهم"، داعيًا في الوقت ذاته لعدم الخضوع للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية، إذا ما كان هنالك ضغوطات على السعودية في قضية الخضري.