شؤون فلسطينية

هكذا تعيشُ ابنة عم اسراء غريب المتّهمة في قضية قتلها

هكذا تعيشُ ابنة عم اسراء غريب المتّهمة في قضية قتلها
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت مديرة تنمية وإعلام المرأة في مدينة بيت لحم الفلسطينية، سهير فراج، أن ريهام ابنة عم القتيلة إسراء غريب، والمتهمة بالتحريض على معاقبة الأخيرة، تعيش حالة نفسية صعبة جدًا، وصفتها بـ"المدمَّرة" بسبب الأحاديث التي أُطلقت عليها.

ويتردّد اسم ريهام في قضية إسراء غريب منذ الإعلان عن وفاة الأخيرة، حيث تداولت وسائل إعلام فلسطينية، أن الأولى قامت بإرسال مقطع فيديو خاص بالقتيلة وخطيبها المستقبلي إلى والد إسراء وقالت له "اسراء جابت شرف العيلة بالارض طالعة هي والشب لحالهم وطالعين عم يعملوا حركات غلط"، فأثارت غضب العائلة وانهالت على إسراء بالضرب المبرح.

وأضافت فراج في تصريح  لقناة (العربية) رداً على تحقيق صحيفة (الحدث) وتسريبات تقرير الطب الشرعي، أنها التقت والدة ريهام واستمعت منها عن حالة الأخيرة، مشيرةً لها أن ريهام قُتلت اجتماعيًا، وتعيش ضغطًا قاسيًا بسبب كم التداول عنها عبر مواقع التواصل، وتابعت:" لا نريد قتل نساء أخريات من نفس العائلة عبر الفيسبوك".

وتساءلت مديرة التنمية بأنه في حال ثبوت براءة ريهام من التهم التي وُجّهت إليها، ألا يعتبر ذلك ظلمًا قد تعرّضت له، مشيرةً إلى أن القتل ليس فقط بالموت بل يأتي أيضًا بإطلاق الشائعات.

وأوضحت أن الجهات القضائية ستكشف الحقائق، وستُظهر في حال كان لريهام علاقة بقضية إسراء أم لا، نافيةً أن يكون التأخير في إعلان النتائج هو التلاعب في القضية، بل بسبب تعقيداتها ودخول عناصر كثيرة تحتاج لوقت طويل.

وبيّنت سهير أنها التقت أيضًا بوالدة إسراء غريب، وعائلتها، وقامت بتوجيه أسئلة مباشرة إلى الأم، غير أنها رفضت الحديث عما دار بينهما، مشدّدةً في نفس الوقت أن الأم لا تتعرّض لأية ضغوطات كما يُشاع.

واعتبرت أن رواية منار حويطات، صديقة إسراء، التي قالت فيها إنها أرسلت رسالةً للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عبر "فيسبوك"، تطالب فيها بحماية والدة إسراء بعد تهديدات، للتخلّي عن الشهادة لصالح ابنتها، ما هي إلا كلمات في إطار الشائعات التي انتشرت في القضية.

يُذكر أن نتائج تقرير الطبّ الشرعيّ؛ بيّنت أنّ سبب وفاة إسراء غريّب هو قصور حادّ في الجهاز التنفسيّ، نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصّدر، إثر مضاعفات الاصابات المتعدّدة التي تعرّضت لها الفتاة.

وأضاف التقرير أنّ غريّب خالية من الإصابات في العضلات الصدرية، والأضلاع، ولا تعاني من كسور، بل كانت الفتاة تشكو من ألم أسفل الظهر وتبين بالفحص وجود جرح قطعيّ يقع بشكل عموديّ على الحاجب الايمن، وكدمات قديمة وحديثة على الأطراف العلوية، وكذلك إصابتها في الأربطة وكدمات وكسور في المعصم.

وتبيّن أيضًا إصابة الفتاة بكدمات في فروة الرأس، علمًا بأنّ عظام الجمجمة خالية من الكسور، كما أشار التقرير. لافتًا إلى أن قلب إسراء لم يُعاني أيضًا من الإصابات بل كانت صمامات القلب والحجرات القلبية طبيعية، ودون أيّ تغيرات مرضية أو تشوّهات.

 

أخبار ذات صلة

الإحصاء الفلسطيني: يُعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آب

الإحصاء الفلسطيني: يُعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آب

الغول: على السعودية عدم الخضوع للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية وأن تُفرج عن الخضري

الغول: على السعودية عدم الخضوع للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية وأن تُفرج عن الخضري

النيابة العامة تُعلن اليوم نتائج التحقيق بقضية &#34;إسراء غريب&#34;

النيابة العامة تُعلن اليوم نتائج التحقيق بقضية "إسراء غريب"

قوات الاحتلال تقتحم مكتب الجبهة الديمقراطية في رام الله

قوات الاحتلال تقتحم مكتب الجبهة الديمقراطية في رام الله

العمادي يُوضّح تصريحاته الأخيرة بشأن الفصائل الفلسطينية وضرائب غزة

العمادي يُوضّح تصريحاته الأخيرة بشأن الفصائل الفلسطينية وضرائب غزة

أجواء صيفية وانخفاض على درجات الحرارة

أجواء صيفية وانخفاض على درجات الحرارة

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الصحة: استشهاد مواطن بحدث عرضي في خانيونس

الصحة: استشهاد مواطن بحدث عرضي في خانيونس

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: يُعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آب

الإحصاء الفلسطيني: يُعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آب

شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير تمول مشاريع حيوية جديدة لـ 14 مخيماً

شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير تمول مشاريع حيوية جديدة لـ 14 مخيماً

عشرات حالات الاختناق بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

عشرات حالات الاختناق بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

مستعربون يختطفون طفلاً من بلدة العيسوية بالقدس

مستعربون يختطفون طفلاً من بلدة العيسوية بالقدس

شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف بعدة صواريخ موقعاً شمال القطاع

شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف بعدة صواريخ موقعاً شمال القطاع

الرئيس عباس يُثمن موقف السعودية ويَشكر مواقف دول العالم الرافضة لتصريحات نتنياهو

الرئيس عباس يُثمن موقف السعودية ويَشكر مواقف دول العالم الرافضة لتصريحات نتنياهو

والد منغستو لـ&#34;الرئيس عباس&#34;: نطلب منك المساعدة في معرفة مكان ابننا وحل قضيته

والد منغستو لـ"الرئيس عباس": نطلب منك المساعدة في معرفة مكان ابننا وحل قضيته

أبو مرزوق يُعلّق على استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

أبو مرزوق يُعلّق على استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

منوعات

تامر عاشور يعلن خطوبته على مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون

تامر عاشور يعلن خطوبته على مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون

نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى

نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى

الصور الأولى من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي الأسطوري

الصور الأولى من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي الأسطوري

صانع النجوم.. وفاة المخرج &#34;سيمون أسمر&#34; بعد صراع مع المرض

صانع النجوم.. وفاة المخرج "سيمون أسمر" بعد صراع مع المرض

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

بسبب هذه الصورة.. أديب يمني يتغزل بالمذيعة علا الفارس

بسبب هذه الصورة.. أديب يمني يتغزل بالمذيعة علا الفارس

شاهد.. بكاء كيم كاردشيان خوفا من مرض قاتل

شاهد.. بكاء كيم كاردشيان خوفا من مرض قاتل

بـ&#34;البيجاما&#34;.. فنانة مغربية تثير الجدل بتحد غريب للفتيات

بـ"البيجاما".. فنانة مغربية تثير الجدل بتحد غريب للفتيات

أطلقت عليها اسم فرعوني.. حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى

أطلقت عليها اسم فرعوني.. حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى

ممثل يقتل مخرجة سينمائية ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها

ممثل يقتل مخرجة سينمائية ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها

عربي

المؤبد لمرشد الإخوان و9 قيادات بقضية &#34;التخابر مع حماس&#34;

المؤبد لمرشد الإخوان و9 قيادات بقضية "التخابر مع حماس"

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

وليد جنبلاط: فلسطين التاريخية تختفي يوماً بعد يوم

وليد جنبلاط: فلسطين التاريخية تختفي يوماً بعد يوم

شاهد: كاتب سعودي: لبنان مستعمرة إيرانية وقياداتها (طراطير)

شاهد: كاتب سعودي: لبنان مستعمرة إيرانية وقياداتها (طراطير)