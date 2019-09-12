قوات الاحتلال تقتحم مكتب الجبهة الديمقراطية في رام الله

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على اقتحام مكتب الجبهة الديمقراطية في مدينة رام الله.





وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا): إن قوات الاحتلال، اقتحمت مكتب الديمقراطية في عمارة طنوس وسط المدينة، وعاثت فيه فساداً، واستولت على بعض محتوياته.



وأشارت الوكالة، إلى أن مواجهات عنيفة، اندلعت في المدينة عقب الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، حي أم الشرايط في مدينة رام الله، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحالات التجارية.