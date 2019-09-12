شؤون فلسطينية

أجواء صيفية وانخفاض على درجات الحرارة

أجواء صيفية وانخفاض على درجات الحرارة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون اليوم الخميس الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-18 29-18 28-18 بيت لحم 28-18 29-18 28-18
رام الله والبيرة 26-17 27-17 26-17 طولكرم 31-22 32-22 31-22
نابلس 30-19 31-19 30-19 قلقيلية 31-22 32-22 31-22
جنين 33-21 34-21 33-21 سلفيت 28-18 29-18 28-18
طوباس 33-21 34-21 33-21 روابي 29-18 30-18 29-18
الخليل 27-17 28-17 27-17 غزه 30-23 31-23 30-23
أريحا 37-25 38-25 37-25 خانيونس 30-23 31-23 30-23
الأغوار الشمالية 35-23 36-23 35-23 رفح 31-22 32-22 31-22

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