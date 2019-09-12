الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على مجمع عسكري تابع لحماس شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكد الجيش الإسرائيلي، أنها طائراته الحربية أغارت على عدة أهداف في قطاع غزة؛ ردًا على إنطلاق عدة صواريخ نحو غلاف غزة.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "أغارت مقاتلات حربية قبل قليل، على عدد من الأهداف في مجمع عسكري تابع لحماس في شمال قطاع غزة".وزعم الناطق الإسرائيلي، أن غارات جيشه جاءت ردًا على إطلاق قذائف الصاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات في وقت سابق.إلى ذلك، ردت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية، على الطائرات بإطلاق النار عليها، في حين قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: إن القبة الحديدية انطلقت ليست بسبب إطلاق صواريخ من غزة، وانما بسبب طلقات نارية من المضادات الفلسطينية.ونتيجة لذلك، أصيبت مستوطنة إسرائيلية تبلغ من العمر (76 عامًا) في مستوطنة (زيكيم) أثناء محاولتها الوصول للملجأ، عقب انطلاق صافرات الإنذار، نتيجة المضادات الأرضية.وقال الإعلام الإسرائيلي: إن القبة الحديدية أثبتت فشلها، عندما أطلقت صواريخ على طلقات في الجو وليس صواريخ، مبينة أن هذا الأمر مُكلف جدًا على خزينة الجيش.