شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير تمول مشاريع حيوية جديدة لـ 14 مخيماً







رام الله - دنيا الوطنباشرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ رزمة مشاريع جديدة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان المشاريع ستمول ضمن المخصصات الإضافية من المنحة الطارئة للمخيمات بقيمة مليون شيكل والتي ستشمل 14 مخيماً.وأوضح ان من ضمن المشاريع الممولة مشروع استكمال اعمال انشاء قاعات اللجنة الشعبية للخدمات بمخيم قدورة في محافظة رام الله، بالإضافة الى مشروع تطوير وتأهيل مركز الشباب الاجتماعي في مخيم العين في محافظة نابلس ومشروع لصالح اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين في مخيم الجلزون بالاضافة الى أعمال صيانة وتشطيب وتأهيل لمبنى اللجنة الشعبية في ذات المخيم.ولفت الى ان استكمال تنفيذ المشاريع في باقي المخيمات بعد انتهاء اللجان الشعبية من تحديد اولوية المشاريع التي ستنفذها داخل المخيمات .واشار د. ابو هولي الى ان مشروع انشاء مصنع انتاج وتعبئة مياه لمخيم الفارعة لايزال العمل متواصلا لإنجازه قبل نهاية العام لافتا الى ان قيمة التكلفة الانشائية المشروع 445 الف دولارواكد على أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل العمل مع الاطراف المانحة والوزارات المختصة لتنفيذ مشاريع حيوية ذات اولوية في المخيمات تستفيد منها اوسع شريحة من اللاجئين الفلسطينيين بما يعزز صمودهم ويخفف من معانتهم ويؤمن لهم الحياة الكريمة.ونوه إلى أن المشاريع التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين خارج نطاق عمل (أونروا).وثمن د. ابو هولي اللجان الشعبية في المخيمات على ما تقدمه من خدمات وعلى دورها الحيوي والمهم في متابعة قضايا اللاجئين ومعالجة مشاكلهم وتحديد المشاريع ذات الاولوية وفق الحاجة الملحة للاجئين التي تصب في خدمتهم .