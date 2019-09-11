عشرات حالات الاختناق بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا المخيم وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، واندلعت على إثرها مواجهات مع أهالي المخيم، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).