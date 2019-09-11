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مستعربون يختطفون طفلاً من بلدة العيسوية بالقدس

مستعربون يختطفون طفلاً من بلدة العيسوية بالقدس
مستعربون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اختطفت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، مساء اليوم الأربعاء، طفلا من بلدة العيسوية بالقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعربين دخلوا عبر سيارة مدنية تحمل إلى وسط العيسوية واختطفوا الطفل محمد ناصر نمر محمود (14 عاما)، أثناء تواجده في الشارع، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت: أنه سبق اختطاف الطفل، إطلاق الرصاص الحي من قبل المستعربين في الهواء

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