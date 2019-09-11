شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف بعدة صواريخ موقعاً شمال القطاع







وكان صفارات الإنذار، دوت ظهر اليوم في مناطق غلاف غزة، على إثر سقوط ثلاثة صواريخ، أطلقت من القطاع نحو المستوطنات المحاذية.



وردّ الجيش الإسرائيلي باستهداف دبابة تابعة له موقعيْن عسكرييْن تابعيْن لحركة حماس شمال قطاع غزة، وذلك ردًّا على إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من القطاع باتجاه المستوطنات.

وكان صفارات الإنذار، دوت ظهر اليوم في مناطق غلاف غزة، على إثر سقوط ثلاثة صواريخ، أطلقت من القطاع نحو المستوطنات المحاذية.وردّ الجيش الإسرائيلي باستهداف دبابة تابعة له موقعيْن عسكرييْن تابعيْن لحركة حماس شمال قطاع غزة، وذلك ردًّا على إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من القطاع باتجاه المستوطنات.

رام الله - دنيا الوطنشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، غارة استهدفت أحد المواقع شمال قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن طائرة استطلاع، استهدفت بعدة صواريخ موقع (عسقلان) شمال القطاع.وقالت إذاعة (الأقصى) التابعة لحركة حماس: إن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة، تتصدى للطائرات المغيرة شمال قطاع غزة، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة، دون أن تذكر المصادر الإسرائيلية سبب ذلك.