الرئيس عباس يثمن موقف السعودية ويشكر مواقف دول العالم الرافضة لتصريحات نتنياهو

ثمن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس عالياً موقف "الأشقاء" في المملكة العربية السعودية على دعوتهم لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي يوم الأحد المقبل 16 أيلول/سبتمبر.





وأكد الرئيس عباس وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا الموقف ليس غريباً على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والقيادة في المملكة السعودية الشقيقة، الذين وقفوا دائما إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.





وأعرب عن شكره وتقديره العالي لمواقف دول العالم التي رفضت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية التي هي جزء من أرض الدولة الفلسطينية.



وأكد الرئيس عباس أن هذه المواقف تنسجم مع القانون الدولي، والشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وهذه المواقف تعبر عن موقف المجتمع الدولي الحقيقي الذي يؤكد أن لا استقرار في الشرق الأوسط والعالم إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



رام الله - دنيا الوطن