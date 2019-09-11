أبو مرزوق يعلّق على استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، على استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون.
وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "عزل داعية الحرب الأمريكي جون بولتن من منصبه، سيشكل فرصة أخرى لدول المنطقة لحل إشكالاتها بالحوار وإبعاد الحروب التي أكلت الأخضر واليابس وأرجعت بعض دول المنطقة عقوداً للوراء.
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، على استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون.
وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "عزل داعية الحرب الأمريكي جون بولتن من منصبه، سيشكل فرصة أخرى لدول المنطقة لحل إشكالاتها بالحوار وإبعاد الحروب التي أكلت الأخضر واليابس وأرجعت بعض دول المنطقة عقوداً للوراء.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم: إن بولتون كان يدعم التدخل الأمريكي في العراق، و"أنا عارضته مراراً".
وأضاف في كلمة له نقلتها وسائل إعلام عربية: أنه أبلغ بولتون بأن أساليبه لا تتوافق مع "مواقفي وطلبت منه تقديم استقالته".
وأضاف في كلمة له نقلتها وسائل إعلام عربية: أنه أبلغ بولتون بأن أساليبه لا تتوافق مع "مواقفي وطلبت منه تقديم استقالته".
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