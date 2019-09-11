أبو مرزوق يعلّق على استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون





وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم: إن بولتون كان يدعم التدخل الأمريكي في العراق، و"أنا عارضته مراراً".



وأضاف في كلمة له نقلتها وسائل إعلام عربية: أنه أبلغ بولتون بأن أساليبه لا تتوافق مع "مواقفي وطلبت منه تقديم استقالته".

رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، على استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون.وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "عزل داعية الحرب الأمريكي جون بولتن من منصبه، سيشكل فرصة أخرى لدول المنطقة لحل إشكالاتها بالحوار وإبعاد الحروب التي أكلت الأخضر واليابس وأرجعت بعض دول المنطقة عقوداً للوراء.