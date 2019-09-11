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شاهد: الجمهور السوري يفاجئ الأسد بعيد ميلاده

شاهد: الجمهور السوري يفاجئ الأسد بعيد ميلاده
رام الله - دنيا الوطن
تفاجأ الرئيس السوري، بشار الأسد وزوجته أسماء خلال حضورهما فيلم "دم النخيل" في دار الأوبرا بغناء الجمهور له احتفالاً بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم.

ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، شريط فيديو يظهر احتفال الجمهور السوري بعيد ميلاد الرئيس الأسد، كما نقل موقع (مراسلون).

ويظهر إلى جانب الأسد، زوجته السيدة أسماء وأولاده الثلاثة.


 

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