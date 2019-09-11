اشتية: سنبقى أوفياء لأهلنا بغزة وملتزمون بمعالجة قضايا الرواتب





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، عدداً من محافظي قطاع غزة، حيث اطلع منهم على واقع وهموم واحتياجات أهلنا في القطاع.وجدد رئيس الوزراء، تأكيده على أن الرئيس محمود عباس والحكومة بكافة مفاصلها، يولون اهتمامهم لأهلنا في غزة، وسيبقون أوفياء لهم، بالالتزام بمعالجة قضايا الرواتب، وتقديم كل ممكن من المشاريع التطويرية وإعادة ال‘عمار، ومساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل.ووضع رئيس الوزراء المحافظين في صورة آخر التطورات المالية والسياسية في ظل قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية والتهديدات بضم أجزاء من الضفة، إلى جانب الحرب المالية التي تخوضها ضدنا الولايات المتحدة.وحضر الاجتماع كل من المحافظين أحمد نصر وأحمد الشيبي وصلاح أبو وردة، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح إياد نصر.