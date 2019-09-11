نتنياهو: نحن في طريقنا لتدمير حكم حركة حماس





وأجاب نتنياهو على سؤال خلال مقابلة مطولة مع موقع (القناة 7)، "أنه ماذا حدث لوعده في عام 2009 بأنه سيعمل على تدمير حكم حماس".





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، أنا أدير مجموعة من الساحات، ونعمل في جميع تلك الساحات.





يشار إلى أن نتنياهو، هدد في أكثر من تصريح ومناسبة، بأن جيشه يستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء: إن تل أبيب في طريقها لتدمير حكم حركة حماس، وفق تعبيره.