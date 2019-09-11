مدفعية الاحتلال تُطلق نيران أسلحتها الرشاشة صوب أرض خالية شرقي غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نيران أسلحتها الرشاشة صوب أرض خالية شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي الشرقي للقطاع، أطلقت قذيفة صوب أرض خالية شرقي حي الشجاعية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في الأجواء الشرقية للقطاع.



وكانت مدفعية الاحتلال، قصفت، ظهر اليوم، بعدد من القذائف ثلاثة مواقع شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت آلياتها أراضي وممتلكات المواطنين في بلدة خزاعة شرق خانيونس، وشرقي مدينة غزة.



كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً، سلسلة غارات جوية، استهدفت عدة مواقع وسط وشمال القطاع.