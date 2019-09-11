ترامب: لا أبحث اللقاء مع روحاني بالأمم المتحدة وطهران تريد التوصل لاتفاق





وفيما يتعلق باستقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قال الرئيس الأمريكي: إنه كان يدعم التدخل الأمريكي في العراق، و"أنا عارضته مراراً".



وأضاف في كلمة له نقلتها وسائل إعلام عربية: أنه أبلغ بولتون بأن أساليبه لا تتوافق مع "مواقفي وطلبت منه تقديم استقالته".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي: إنه لا يبحث الاجتماع مع روحاني بهامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في التوصل إلى صفقة مع إيران لكن "إن لم يتم إبرامها فلا بأس".وشدّد ترامب على أنه متأكد من أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.