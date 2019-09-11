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روسيا تُحذر: خطط نتنياهو في المنطقة يمكن أن تؤدي إلى تصاعد التوتر

روسيا تُحذر: خطط نتنياهو في المنطقة يمكن أن تؤدي إلى تصاعد التوتر
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تشارك العالم العربي قلقه، إزاء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن.

وحذرت موسكو اليوم الأربعاء، من أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي في المنطقة، يمكن أن تؤدي إلى تصاعد التوتر.

وأضافت: أن خطط القيادة الإسرائيلية، تهدد بتدمير الآمال في إحلال السلام بين إسرائيل وجيرانها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن نتنياهو، أنه في حال انتخابه في الانتخابات المقررة 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية، بينها قناة (كان) الرسمية: "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".

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