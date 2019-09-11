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شؤون فلسطينية

طوباسي يُسلم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوناني رسائل من الرئيس عباس

طوباسي يُسلم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوناني رسائل من الرئيس عباس
سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي
رام الله - دنيا الوطن
قام سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، اليوم، بتسليم رسائل عاجلة من الرئيس محمود عباس، لكل من: رئيس الجمهورية اليونانية، ورئيس الوزراء متسوتاكيس.

حيث أكد الرئيس عباس في رسائله على أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم أمس، اعتزامه ضم غور الأردن والبحر الميت وجميع المستوطنات، يأتي في إطار تنفيذ أجندة تطهير عرقي في حال فوزه بالانتخابات، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وتدمير فرص السلام، وانتهاكاً تاماً لجميع الاتفاقات الموقعة.

وأكد الرئيس عباس في رسائله على أنه في حال قام نتنياهو بتنفيذ هذا التهديد، فسيكون من حقنا ومسؤوليتنا الكاملتين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع مثل هذا التحرك الخطير والعدوان المستمر، بغض النظر عن النتائج التي تتحملها حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها. 

وقال السفير طوباسي: إنه نقل مطالبة الرئيس عباس لنظيره اليوناني ورئيس الوزراء، بضرورة التنديد الفوري بمثل هذا الفوضى والتصريحات الخطيرة غير القانونية  الإسرائيلية واتخاذ جميع التدابير اللازمة والتحرك الفعلي العاجل لمنع تنفيذها وعلى ضرورة محاسبة إسرائيل وتحميلها المسؤولية الكاملة عن جميع انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وضرورات السلام.

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