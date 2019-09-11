قوات الاحتلال تعتقل شاباً من العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اقتحامها لبلدة العيسوية شمال شرقي القدس، واعتدت على مواطنيها.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، خلال اقتحامها العيسوية، اعتقلت الشاب إبراهيم هارون محيسن من ساحة مسجد الأربعين في البلدة.



يذكر، أن قوات الاحتلال، تداهم في الآونة الأخيرة، بشكل مكثف بلدة العيسوية، وتقوم بعمليات تفتيش للمنازل، واعتقال للمواطنين.